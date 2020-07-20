Пример публичного размещения акций китайского контрактного производителя SMIC на Шанхайской фондовой бирже оказался вдохновляющим для многих других игроков местного полупроводникового сектора, как поясняет Bloomberg. Китайский разработчик процессоров для систем искусственного интеллекта, компания Cambricon, в ходе первого дня торгов на площадке STAR смогла увеличить курс акций на 358%.

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Источник изображения: Cambricon

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Напомним, что SMIC по итогам первого дня присутствия в котировальном списке STAR ограничилась ростом курса акций на 202%. На фондовой площадке Гонконга акции SMIC в день шанхайского дебюта упали в цене на 25%, а сейчас их курс снизился на 33% по сравнению с рекордным уровнем от 13 июля. Здесь стоимость одной акции SMIC в три раза ниже, чем на площадке STAR.

Эксперты Mizuho такую диспропорцию объясняют оптимизмом китайских инвесторов, которые видят перспективы развития для национальных разработчиков и производителей микропроцессорных компонентов. Правительственные фонды будут накачивать китайскую полупроводниковую отрасль деньгами в ближайшие пять лет, как считают аналитики. С этой точки зрения коммерческий успех деятельности всех поддерживаемых на данном этапе компаний не так критичен для инвестора. По крайней мере, если последний верит в потенциал конкретной компании.