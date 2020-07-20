Ресурс DigiTimes начинает неделю с резонансного заявления о том, что компания Samsung Electronics могла столкнуться с проблемами при производстве 5-нм продуктов для нужд Qualcomm. Известно, что последняя поручила корейскому подрядчику выпуск некоторой части 5G-модемов X60. Суть производственных проблем Samsung сводится к высокому уровню брака при выпуске соответствующих модемов.

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Источник изображения: Qualcomm

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В условиях, когда на экспансию сетей 5G участниками рынка делаются большие ставки, слышать о подобных проблемах неприятно. С другой стороны, вряд ли Qualcomm целиком доверилась Samsung, наверняка TSMC в этом отношении сможет подстраховать корейского конкурента.