Сайт 3DCenter в своём очередном исследовании определил тенденции, наблюдавшиеся на немецком рынке видеокарт на примере отдельно взятого интернет-магазина MindFactory. Подобный выбор диктуется вовсе не какими-то связями этого магазина с авторами публикаций или рекламными инициативами, просто это один из немногих магазинов, готовых публично распространять данные о выручке и количестве проданных видеокарт.

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Источник изображения: 3DCenter

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Во втором квартале расстановка сил существенно не изменилась: 41,8% проданных магазином видеокарт несли логотип AMD, на долю продукции NVIDIA приходилось 58,2%. В показателях выручки пропорция другая: 31,4% у AMD, 68,6% у NVIDIA.

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Источник изображения: 3DCenter

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Самыми популярными остаются видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 SUPER, вторая опережает конкурента AMD по итогам всего второго квартала, но в мае она уступила представителю семейства Navi. Общая тенденция такова, что спрос на видеокарты в июне был ниже, чем в предыдущие месяцы, особенно это было заметно в случае с продукцией AMD. Покупатели ждут новинок, а последней из компаний сложно что-то предложить в ценовых категориях выше среднего. Это негативно сказалось на динамике выручки в конце квартала.