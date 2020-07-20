Мастера экстремального разгона свою репутацию зарабатывают годами изнурительного труда, поэтому к появлению новичков в профильных рейтингах принято относиться настороженно. Японский энтузиаст с непереводимым сочетанием иероглифов вместо англоязычного псевдонима возглавил рейтинг SuperPI 32M с весьма амбициозным результатом 3 минуты 50,119 секунды.

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Источник изображения: HWBot

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Это новый абсолютный мировой рекорд, а также первый случай преодоления рубежа в четыре минуты в этом виде теста. Достигнут рекорд, если верить описанию автора, был посредством разгона процессора Intel Core i7-8700K до 7.5 ГГц при помощи жидкого гелия. Удовольствие мало того что не дешёвое, так ещё и требующее высокой квалификации оверклокера.

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Источник изображения: HWBot

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Особое внимание было уделено разгону памяти. Двухканальный комплект DDR4-5200 работал с таймингами 12-13-13-28, использовались модули на основе микросхем Samsung серии H-Die. Настройки напряжений автор передаёт лаконичной последовательностью: 2,12 В MVDD, 1,01 В MVTT, 3,1 В MVPP.