Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti исчезают из продажи
По неофициальным данным, производство видеокарт поколения Turing Refresh должно планомерно прекратиться с целью подготовки к анонсу новинок поколения Ampere. В фирменном интернет-магазине NVIDIA уже сейчас нельзя приобрести GeForce RTX 2080 Ti эталонного дизайна.
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Даже компания EVGA с её широчайшим ассортиментом изделий желающим купить GeForce RTX 2080 Ti сейчас ничего предложить не может, да и GeForce RTX 2080 SUPER имеется в наличии только в не самой дешёвой версии с водоблоком.
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Безусловно, любой сторонник теории обывательского опровержения может обратиться к прайс-листам окрестных магазинов, и возразить, что видеокарт навалом, а цены не радуют, но посылаемые розницей сигналы не следует игнорировать – скоро может возникнуть дефицит видеокарт семейства Turing.
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