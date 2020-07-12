Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня появилось сообщение, что компания NVIDIA прекратила выпуск высокопроизводительной линейки GeForce RTX 20xx, чтобы освободить место для видеокарт следующего поколения GeForce RTX 30xx на архитектуре Ampere. Информация поступила от Ithome, который сообщил, что карты не только сняты с производства, но и вскоре будут исключены из поставок, так как ретейлеры готовятся к игровой линейке NVIDIA следующего поколения.

реклама

Согласно отчету, NVIDIA завершит выпуск своей линейки высокопроизводительных карт GeForce RTX 20xx которая включает в себя следующие видеокарты:

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

- GeForce RTX 2080 Ti;

- GeForce RTX 2080 SUPER;

реклама

- GeForce RTX 2070 SUPER;

- GeForce RTX 2070.

реклама

Все четыре перечисленные графические карты являются частью сегмента высокого класса. Все карты используют разные графические процессоры Turing, мы получаем TU102 на GeForce RTX 2080 Ti, TU104 на GeForce RTX 2080 и RTX 2070 SUPER и графический процессор TU106 на GeForce RTX 2070.

Кроме того, сообщается, что прекращение производства видеокарт серии GeForce RTX 20xx приведет к серьезному дефициту в ближайшие недели из-за растущего спроса в майнинг сегменте, который начал восстанавливаться в последние месяцы. Это может привести к тому, что видеокарты GeForce RTX 2080 SUPER и RTX 2080 Ti исчезнут из продажи гораздо раньше, чем ожидалось.

реклама

Это может быть полезно для карт следующего поколения Ampere с точки зрения цены. Так, в свое время большое количество графических процессоров поколения NVIDIA Pascal было произведено в связи с бумом майнинга, и нескольким производителям и розничным торговцам пришлось повысить цену на первые партии карт семейства Turing, чтобы избавиться от запаса старых карт.

Тем не менее, те кто хочет приобрести видеокарту поколения Turing прямо сейчас, будут разочарованы тем фактом, что о повышении цен на серию GeForce RTX 20xx говорят многие ритейлеры по всему миру. Это и вновь возросший интерес к майнингу приведет к росту цен на все существующие высококлассные карты. Предполагается, что повышение цен произойдет в этом месяце. Кроме того повышение цен на топовые ускорители неизбежно вызовет рост цен и в сегменте среднебюджетных видеокарт, таких как GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce RTX 2060. Сообщается, что NVIDIA уведомила своих партнеров по AIB о необходимости корректировать цены в соответствии со спросом.

Это говорит о том, что мы можем ожидать более адекватных цены на игровые видеокарты на основе Ampere при запуске в розничном сегменте по сравнению с тем, что наблюдалось в прошлом поколении. За последние несколько недель появилось много утечек информации о NVIDIA GeForce RTX 30xx, это подтверждает, что мы находимся в преддверии выпуска новых видеокарт. Ожидается, что 17 сентября является потенциальной датой выпуска игровых видеокарт нового поколения NVIDIA.