Июль этого года богат на события для ценителей продукции AMD, сайт Hardware Times напомнил ещё об одном – завтра состоится формальный анонс настольных версий гибридных процессоров Renoir. Они уже хорошо зарекомендовали себя в разгоне памяти. Имея монолитный 7-нм кристалл, данные процессоры сочетают вычислительные ядра с архитектурой Zen 2 и встроенную графику Vega.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: Hardware Times

реклама

Первоисточник не только освежил в памяти ассортимент процессоров Renoir в исполнении Socket AM4, но и предупредил, что первое время они будут предлагаться исключительно для OEM-рынка. То есть, купить их можно будет либо в составе готового компьютера, либо в так называемом tray-исполнении с годовой гарантией без комплектной системы охлаждения.