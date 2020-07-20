Завтрашний дебют настольных AMD Renoir ограничится OEM-сегментом
Июль этого года богат на события для ценителей продукции AMD, сайт Hardware Times напомнил ещё об одном – завтра состоится формальный анонс настольных версий гибридных процессоров Renoir. Они уже хорошо зарекомендовали себя в разгоне памяти. Имея монолитный 7-нм кристалл, данные процессоры сочетают вычислительные ядра с архитектурой Zen 2 и встроенную графику Vega.
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Первоисточник не только освежил в памяти ассортимент процессоров Renoir в исполнении Socket AM4, но и предупредил, что первое время они будут предлагаться исключительно для OEM-рынка. То есть, купить их можно будет либо в составе готового компьютера, либо в так называемом tray-исполнении с годовой гарантией без комплектной системы охлаждения.
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