После ухода Huawei британцы привлекут японских поставщиков для развития сетей 5G
Ericsson и Nokia станут главными поставщиками оборудования для британских сетей 5G после реализации принятого на этой неделе решения исключить Huawei из участия в этом инфраструктурном проекте. Как сообщает Nikkei Asian Review, британские власти не хотят ограничиваться продукцией европейских производителей телекоммуникационного оборудования, и готовы привлечь японские компании для усиления конкуренции.
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NEC и Fujitsu, которые сейчас контролируют менее одного процента рынка базовых станций 5G в мире, с радостью отзовутся на приглашение принять участие в переделе европейского рынка. По крайней мере, представители обеих компаний в той или иной степени выразили готовность сотрудничать с британскими партнёрами. Японским производителям переход на 5G тоже не дастся даром – местные власти на разработку соответствующих технологий и оборудования выделили почти полмиллиарда долларов США. Британская сторона рассчитывает за счёт привлечения японских компаний обострить ценовую конкуренцию среди поставщиков и сделать телекоммуникационное оборудование доступнее для местных операторов связи.
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