DDR4-8800: рейтинг разгона памяти опять возглавил ложный рекорд
Сложившаяся годами система отображения частот оперативной памяти грешит тем, что в обиходе используется как одинарная, так и удвоенная величина, а при регистрации рекордов разгона в системе HWBot нередко проскакивают ошибки. В конце этой неделе в базу данных ресурса прокралась ещё одна, традиционно занявшая первую позицию с результатом DDR4-8800 в двухканальном режиме.
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В реальности эффективная частота памяти была в два раза ниже – DDR4-4400, а достигнута она была в системе с процессором AMD Ryzen 9 3950X, охлаждаемым водоблоком. Этот процессор разогнался до 4.5 ГГц, но в таких условиях превзойти реальных рекордсменов по разгону памяти было невозможно.
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Реальный рекорд разгона памяти приближен к рубежу DDR4-6665, он получен с применением жидкого азота и на единственном модуле памяти. Как только модераторы доберутся до провокационной записи, она точно сменит свою позицию в рейтинге HWBot.
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