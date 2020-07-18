Популярный канал AdoredTV продолжает обсуждать ситуацию с быстродействием будущих процессоров AMD с архитектурой Zen 3. Слухи о приросте производительности в вычислениях с плавающей запятой на 50% авторы исходной публикации считают несостоятельными.

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Источник изображения: AMD

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По их оценкам, в случае с Zen 3 уместнее будет говорить о 10% прироста, значительная часть которого будет обусловлена повышением предельных частот процессоров при сохранении неизменного энергопотребления. Напомним, что процессоры Zen 3 будут выпускаться по улучшенной версии 7-нм техпроцесса, революционных прорывов в плане частотного потенциала от них ждать не приходится – особенно в серверном сегменте, применительно к которому AdoredTV и обсуждает ситуацию.