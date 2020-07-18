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Прирост быстродействия AMD Zen 3 в вычислениях с плавающей запятой будет ближе к 10%

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Популярный канал AdoredTV продолжает обсуждать ситуацию с быстродействием будущих процессоров AMD с архитектурой Zen 3. Слухи о приросте производительности в вычислениях с плавающей запятой на 50% авторы исходной публикации считают несостоятельными.

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Источник изображения: AMD

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По их оценкам, в случае с Zen 3 уместнее будет говорить о 10% прироста, значительная часть которого будет обусловлена повышением предельных частот процессоров при сохранении неизменного энергопотребления. Напомним, что процессоры Zen 3 будут выпускаться по улучшенной версии 7-нм техпроцесса, революционных прорывов в плане частотного потенциала от них ждать не приходится – особенно в серверном сегменте, применительно к которому AdoredTV и обсуждает ситуацию.

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Сейчас обсуждают

Phobos
09:48
"будет ближе к приросту частоты"
Прирост быстродействия AMD Zen 3 в вычислениях с плавающей запятой будет ближе к 10%
t-dirt
09:46
щас допрохожу мафию3. потом будут: портал сториз мэл, ак орижинс, блэр вич, клоуз ту зе сан, кубе2, вампир, техномансер, кингдом ком, апсулов энд ов годс, зе суицид ов рейчел фостер, гост рекун вайлдл...
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Morder
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Да уже понятно, что выйдет обрезанное убожество с пустыми городами и кривой анимацией.
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Денис Синяков
09:43
Ты просто гений тупых аналогий
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
Юра Репченко
09:43
А почему 10%, почему ни 20 ни 100. На основании каких данных это было посчитано?
Прирост быстродействия AMD Zen 3 в вычислениях с плавающей запятой будет ближе к 10%
A_K_
09:42
Здесь речь идет о скорости выполнения команд плавающей запятой в одном потоке и к марке процессора, количества ядер и его назначение не имеет значения. Сравниваются ZEN2 и ZEN3 на их рабочих частотах,...
Прирост быстродействия AMD Zen 3 в вычислениях с плавающей запятой будет ближе к 10%
Lex001
09:42
Все в порядке, DDR5 будет на следующем поколении... Это же Интел.
Intel значительно увеличит производительность процессоров 12-го поколения, но снизит возможности интегрированной графики в 3 раза
Morder
09:41
Хлам за оверпрайс.
AMD напомнила о конкурентном позиционировании видеокарт семейства Radeon RX 5000
Юра Репченко
09:40
Я бы рассчитывал услышать подобную информацию, когда AMD огласит список улучшений на уровне ядра. Вот это была бы аналитика. Сейчас все эти 10-50% звучат смешно.
Прирост быстродействия AMD Zen 3 в вычислениях с плавающей запятой будет ближе к 10%
Phobos
09:38
Игра про викингов должна быть с серо-голубым цветокором, а это батла какая-то
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