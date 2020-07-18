Производитель AirPods попробует свои силы в выпуске Apple iPhone
Крупнейшим производителем наушников AirPods является компания Luxshare, основанная бывшим рабочим сборочного конвейера другого известного подрядчика Apple. До июня этого года Luxshare пыталась договориться о покупке Catcher Technology - второго по величине производителя металлических корпусов для мобильных устройств в мире. Как сообщает Nikkei Asian Review, переговоры не увенчались успехом, и Luxshare потратила деньги на покупку одного из предприятий Wistron в Китае, на котором производились iPhone.
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Сумма сделки оценивается в $472 млн, она ещё должна пройти серию согласований, прежде чем будет закрыта к концу года. Luxshare получит возможность перенять у Wistron опыт производства iPhone. Предполагается, что после продажи предприятия на востоке КНР у Wistron не останется действующих производство по выпуску iPhone на территории страны. Компания продолжит выпускать iPhone для Индии на своём локальном предприятии.
Объёмы производства iPhone силами Wistron сильно уступали показателям Foxconn и Pegatron. Компания Apple пытается превратить Luxshare в сильного партнёра с универсальным ассортиментом выпускаемой продукции, который позволил бы добиваться в переговорах с Foxconn более выгодных для заказчика условий.
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