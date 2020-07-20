Cubot X30 стал сильным конкурентом для Huawei nova 5T, хоть стоит в почти два раза дешевле
Компания Cubot недавно представила свою очередную новинку в лице модели X30. Она отличается набором из пяти оптических модулей на тыльной стороне и качественным безрамочным дисплеем спереди.
У производителя есть хорошая новость для пользователей. С 27 июля по 1 августа 2020 года на AliExpress смартфон Cubot X30 можно будет купить по скидке. В 140 долларов обойдётся версия с накопителем на 128 ГБ при 6 ГБ оперативки, а цена модификации с 256 ГБ встроенной памяти в паре с 8 ГБ ОЗУ в это время опустится до 170 долларов.
В преддверии распродажи компания решила сравнить Cubot X30 с Huawei nova 5T. Чем был обусловлен выбор именно этого смартфона для сравнения, неизвестно, но модель X30 оказалась во многом лучше оппонента, хотя телефон Huawei стоит примерно вдвое дороже.
Оба смартфона имеют основную камеру с 48-мегапиксельный главным и 16-мегапиксельным широкоугольным модулями. Huawei nova 5T также получил два 2-мегапиксельных сенсора, тогда как в Cubot X30 установлена 5-мегапиксельная камера для макросъёмки, 2-мегапиксельная матрица глубины и сенсор ToF. Разрешение оптических лицевых модулей составляет по 32 Мп. Оба поддерживают алгоритмы искусственного интеллекта и технологию распознавания лиц.
Экраны в устройствах практически идентичные. Оба построены на базе ЖК-панелей формата FHD+. Диагональ составляет 6,4 дюйма у смартфона Cubot и 6,26 дюйма у его оппонента. Также из общего можно отметить наличие чипа NFC, стеклянные панели, поддержку работы в сетях 4G и порт USB Type-C. В Cubot X30 биометрический сенсор установлен на правом торце, а Huawei nova 5T – сзади.
Модель X30 получила аккумуляторную батарею ёмкостью 4200 мА*ч, слот для microSD и стоковую версию операционной системы Android 10. nova 5T не поддерживает установку карт памяти, имеет оболочку EMUI 10.1, а питание электронике обеспечивает аккумулятор на 3750 мА*ч. На борту смартфон несёт 128 ГБ встроенной памяти вне зависимости от комплектации.
Cubot X30 оборудован 12-нанометровым однокристальный процессор Helio P60. Он же MT6771. В Huawei nova 5T на борту установлена 7-нанометровая мобильная платформа прошлого поколения HiSilicon Kirin 980.
Ещё раз напомним, что с 27 июля 2020 года стоимость Cubot X30 на AliExpress будет снижена. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ будет продаваться по цене 140 долларов. Huawei nova 5T в этой же модификации стоит на 120 долларов дороже. Стоимость конфигурации 8/256 ГБ по акции составит 170 долларов.
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