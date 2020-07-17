Не каждая страна пока разрешает эксплуатировать автомобили с функцией автопилота на дорогах общего пользования, даже если речь идёт об испытательных поездках с обязательным присутствием одного или двух инженеров на переднем ряду сидений. Дочерняя компания Intel, израильская Mobileye, в этом месяце получила разрешение на испытание своих прототипов на дорогах общего пользования по всей территории Германии.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: Intel

реклама

Первоначально испытания ограничатся улицами и пригородами Мюнхена, но в программу входят и поездки по скоростным шоссе со скоростью до 130 км/ч. Германия славится своей сетью автобанов, на некоторой части этих дорог нет ограничений по скорости, что обеспечит новые условия для испытания робомобилей. Получению такого разрешения предшествовала длительная процедура сертификации. В планы Mobileye входит расширение географии испытаний своих прототипов и на другие страны.