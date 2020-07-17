Робомобили Mobileye получили право гонять по немецким автобанам со скоростью 130 км/ч
Не каждая страна пока разрешает эксплуатировать автомобили с функцией автопилота на дорогах общего пользования, даже если речь идёт об испытательных поездках с обязательным присутствием одного или двух инженеров на переднем ряду сидений. Дочерняя компания Intel, израильская Mobileye, в этом месяце получила разрешение на испытание своих прототипов на дорогах общего пользования по всей территории Германии.
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Первоначально испытания ограничатся улицами и пригородами Мюнхена, но в программу входят и поездки по скоростным шоссе со скоростью до 130 км/ч. Германия славится своей сетью автобанов, на некоторой части этих дорог нет ограничений по скорости, что обеспечит новые условия для испытания робомобилей. Получению такого разрешения предшествовала длительная процедура сертификации. В планы Mobileye входит расширение географии испытаний своих прототипов и на другие страны.
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