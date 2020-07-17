AMD удостоила повышения в должности опытного специалиста по методологии разработки процессоров
Компания AMD на этой неделе удостоила титула корпоративного советника Алекса Старра (Alex Starr) – инженера с пятнадцатилетним опытом в сфере разработки процессоров. Специализацией Старра в последние годы являлась методология разработки центральных и графических процессоров. По словам технического директора AMD Марка Пейпермастера (Mark Papermaster), именно благодаря усилиям Алекса компания в последние годы значительно сократила сроки вывода на рынок новых продуктов и количество промежуточных ревизий.
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До того, как перейти в AMD пятнадцать лет назад, Алекс Старр десять лет проработал в STMicroelectronics, где приложил руку к созданию процессоров ST200 и Chamelion. Помимо Старра, должностью корпоративного советника AMD могут похвастать шесть других инженеров. Титула удостаиваются сотрудники, внесшие свой вклад в укрепление долгосрочных конкурентных позиций компании.
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