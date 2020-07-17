Ресурс DigiTimes оперативно выделил из выступления руководителей TSMC на вчерашней отчётной конференции главную информацию, и одна из новостей о влиянии пандемии на деятельность этого контрактного производителя звучит не очень оптимистично. Если весной TSMC рассчитывала довести долю выручки от поставок 5-нм продукции до 10% к концу этого года, то теперь она снижает планку до 8%.

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Источник изображения: TSMC

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Пандемия, по словам представителей компании, вызвала некоторые задержки на этом направлении. При этом уровень выхода годной продукции по 5-нм технологии с применением EUV весьма достойный, а во втором полугодии к этому техпроцессу начнут проявлять интерес новые клиенты как в сегменте смартфонов, так и в сегменте высокопроизводительных вычислений. Не факт, однако, что в последнем случае соответствующие 5-нм продукты будут представлены до конца текущего года. Проблемы этого года с производством 5-нм продукции, например, вряд ли скажутся на графике подготовки к анонсу новинок марки AMD.