Производительные процессоры в ассортименте продукции TSMC продемонстрировали рост на 12%
Несмотря на серьёзное влияние смартфонов (47%), выручка TSMC продолжает на треть зависеть от компонентов с высоким уровнем производительности – как графических, так и центральных процессоров. Квартальная отчётность TSMC показала, что на данном направлении выручка во втором квартале последовательно выросла на 12%, тогда как все прочие сегменты продемонстрировали снижение.
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В третьем квартале TSMC ожидает выручить не менее $11,2 млрд, что больше полученных в минувшем квартале $10,4 млрд. Компания упоминает не только сегменты смартфонов, высокопроизводительных решений и «интернета вещей» в качестве главных драйверов роста выручки в третьем квартале, но и 5-нм и 7-нм изделия. Доля последних в структуре выручки во втором квартале держалась на уровне 36%.
Спад на рынке смартфонов в штучном выражении TSMC не пугает. Она ожидает, что доля аппаратов с поддержкой 5G к концу года будет измеряться значениями, близкими к 20%, и это компенсирует общую ситуацию в сегменте. По итогам года TSMC рассчитывает получить прирост выручки более чем на 20%, при этом верхний предел капитальных затрат поднят с $16 до $17 млрд.
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