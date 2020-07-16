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Квоты TSMC на выпуск 7-нм продукции NVIDIA стали жертвой скупости последней

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Уже не первый раз нам приходится слышать, что игровые графические процессоры NVIDIA семейства Ampere будут производиться на мощностях корейской компании Samsung. Откровения основателя SemiAccurate в ходе общения с представителями Susquehanna на страницах Reddit позволяют понять, что TSMC оставила NVIDIA не такие уж больше квоты на выпуск 7-нм продукции. Наверняка все они будут задействованы для выпуска серверных ускорителей A100.

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Источник изображения: NVIDIA

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Наличие у NVIDIA возможности пользоваться услугами Samsung первоначально использовалось в переговорах TSMC в качестве аргумента для снижения цен на услуги последней, но поскольку за ними и без того выстроились очереди, NVIDIA никакой выгоды для себя не добилась, а ещё и утратила часть производственных квот. Сотрудничать с Samsung пришлось во многом вынужденно.

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