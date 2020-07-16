Китайская SMIC направит вырученные на бирже $6,6 млрд на освоение передовых технологий
С американского фондового рынка крупнейший в Китае контрактный производитель полупроводниковых изделий SMIC ушёл ещё в прошлом году, теперь акции компании предлагаются в Гонконге, но подъём патриотических настроений и усугубление американских санкций гонят многих китайских эмитентов на шанхайскую площадку STAR. Как поясняет Reuters, публичное размещение акций в Шанхае позволило SMIC собрать $6,6 млрд – более чем в два раза больше по сравнению с собственными ожиданиями.
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По словам первоисточника, до 40% этой суммы будет направлено на строительство предприятия по выпуску процессоров и микросхем с применением 14-нм и более совершенных литографических норм. В тексте даже упоминается 7-нм технология, которую отказались штурмовать GlobalFoundries и UMC. Но если ими руководили соображения трезвого экономического расчёта, то SMIC для китайцев – это флагман национальной полупроводниковой отрасли, и его будут накачивать деньгами без оглядки на экономическую целесообразность.
Кстати, в акции SMIC вложился не только китайский фонд, но и поддерживаемые властями Сингапура и ОАЭ инвестиционные фонды. В первый день торгов акции SMIC на площадке STAR выросли в цене почти в три с половиной раза. Более крупную сумму в истории китайского фондового рынка до этого собирал в 2010 году только один из национальных банков. Для освоения передовых технологий, которые поставили бы SMIC в один ряд с TSMC, одних денег недостаточно, поскольку США активно противодействуют распространению ключевых ноу-хау, а ещё китайскую компанию может подвести кадровый вопрос. Это долгий и трудный путь, но складывается впечатление, что китайцев он не пугает.
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