UMIDIGI готовит защищённый смартфон BISON с 64-Мп камерой
Защищённые смартфоны малого кого могут удивить красотой своего дизайна, но справедливости ради, это не является их основной задачей. Но всё же компания UMIDIGI решила выпустить модель в прочном корпусе с акцентом на внешний облик. Грядущая новинка будет выпущена в рамках серии BISON.
На просторах всемирной паутины уже появилось первое изображение смартфона, дополненное дебютным постером. Так стал известен дизайн и тыльной панели, и фронтальной стороны. Сзади можно увидеть площадку прямоугольной формы в вертикальной конфигурации с четырьмя оптическим модулями. Подобное исполнение можно наблюдать и во флагмане компании – UMIDIGI S5 Pro.
В UMIDIGI BISON будет использоваться 64-мегапиксельный датчик изображения. Параметры трёх остальных модулей пока не уточняются. Смартфон отличается рельефной тыльной стороной, на которую вынесена решётка внешнего динамика.
На лицевой стороне грядущей новинке можно видеть большой дисплей без каплевидного выреза. Экран отличается тонкими дисплейными рамками, но параметры не уточняются. Из известных характеристик смартфона стоит отметить ударопрочность, невосприимчивость к высоким и низким температурам, защиту от воды/пыли по стандарту IP68. Также устройству обещана большая аккумуляторная батарея, но ёмкость пока что не сообщается.
В завершение напомним, что сейчас компания UMIDIGI проводит распродажу на AliExpress, в рамках которой можно сэкономить до 40% при покупке смартфонов. Например, UMIDIGI A7 Pro обойдётся в 100/120 долларов в зависимости от модификации, а стоимость уже упомянутого ранее UMIDIGI S5 Pro с процессором Helio G90T снижена до 240 долларов.
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