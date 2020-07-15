Перед тем, как почтить аудиторию HWBot своим вниманием два месяца назад, известный нашим постоянным читателям русскоязычный оверклокер TaPaKaH на указанном выше ресурсе появлялся пять лет назад. В общем-то, он и сейчас появился на радарах только для того, чтобы выложить один из старых результатов разгона процессора Core 2 Duo E8600, но последующие публикации он будет делать, используя «старые запасы» аналогичным образом.

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Источник изображения: HWBot, TaPaKaH

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Жидкий азот позволил поднять частоту процессора до 6540 МГц с сохранением активности обоих ядер, а Hyper-Threading эта модель лишена изначально. Процессор Core 2 Duo E8600 дебютировал в третьем квартале 2008 года, выпускался по 45-нм технологии и относился к семейству Wolfdale. В тесте SuperPI 32M данный экземпляр показал лучший результат в модельном зачёте – 7 минут 10,75 секунды.