Core 2 Duo E8600 на частоте 6540 МГц обновил рекорд SuperPI 32M
Перед тем, как почтить аудиторию HWBot своим вниманием два месяца назад, известный нашим постоянным читателям русскоязычный оверклокер TaPaKaH на указанном выше ресурсе появлялся пять лет назад. В общем-то, он и сейчас появился на радарах только для того, чтобы выложить один из старых результатов разгона процессора Core 2 Duo E8600, но последующие публикации он будет делать, используя «старые запасы» аналогичным образом.
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Жидкий азот позволил поднять частоту процессора до 6540 МГц с сохранением активности обоих ядер, а Hyper-Threading эта модель лишена изначально. Процессор Core 2 Duo E8600 дебютировал в третьем квартале 2008 года, выпускался по 45-нм технологии и относился к семейству Wolfdale. В тесте SuperPI 32M данный экземпляр показал лучший результат в модельном зачёте – 7 минут 10,75 секунды.
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