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Спросом будут пользоваться как новые, так и зрелые техпроцессы TSMC

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Как отмечает ресурс DigiTimes со ссылкой на отраслевых аналитиков, пандемия не окажет существенного влияния на бизнес TSMC. В третьем квартале выручка компании не должна снизиться, как и по итогам всего года. Если одни клиенты вынуждены будут сократить объёмы заказов, то другие это компенсируют увеличением.

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Источник изображения: TSMC

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Спросом будут пользоваться как передовые 7-нм и 5-нм техпроцессы, так и зрелые типа 16-нм. В последнем случае TSMC даже пришлось увеличить объём заказов необходимых материалов у поставщиков, обеспечив их работой до октября включительно. Исключение HiSilicon из числа клиентов TSMC тоже не особо подорвёт бизнес компании, поскольку высвободившиеся квоты быстро распределят между собой конкуренты Huawei.

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аналитика финансы литографическое производство полупроводники tsmc
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