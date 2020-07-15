Как отмечает ресурс DigiTimes со ссылкой на отраслевых аналитиков, пандемия не окажет существенного влияния на бизнес TSMC. В третьем квартале выручка компании не должна снизиться, как и по итогам всего года. Если одни клиенты вынуждены будут сократить объёмы заказов, то другие это компенсируют увеличением.

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Источник изображения: TSMC

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Спросом будут пользоваться как передовые 7-нм и 5-нм техпроцессы, так и зрелые типа 16-нм. В последнем случае TSMC даже пришлось увеличить объём заказов необходимых материалов у поставщиков, обеспечив их работой до октября включительно. Исключение HiSilicon из числа клиентов TSMC тоже не особо подорвёт бизнес компании, поскольку высвободившиеся квоты быстро распределят между собой конкуренты Huawei.