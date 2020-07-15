Спросом будут пользоваться как новые, так и зрелые техпроцессы TSMC
Как отмечает ресурс DigiTimes со ссылкой на отраслевых аналитиков, пандемия не окажет существенного влияния на бизнес TSMC. В третьем квартале выручка компании не должна снизиться, как и по итогам всего года. Если одни клиенты вынуждены будут сократить объёмы заказов, то другие это компенсируют увеличением.
реклама
реклама
Спросом будут пользоваться как передовые 7-нм и 5-нм техпроцессы, так и зрелые типа 16-нм. В последнем случае TSMC даже пришлось увеличить объём заказов необходимых материалов у поставщиков, обеспечив их работой до октября включительно. Исключение HiSilicon из числа клиентов TSMC тоже не особо подорвёт бизнес компании, поскольку высвободившиеся квоты быстро распределят между собой конкуренты Huawei.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила