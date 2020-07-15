Sony собирается выпустить 10 млн консолей PlayStation 5 до конца года
Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что Sony радикально пересмотрела производственную программу PlayStation 5 на текущий фискальный год, который завершится к апрелю следующего года. Вместо пяти или шести миллионов консолей, запланированных к выпуску изначально, она рассчитывает произвести десять миллионов уже к концу декабря.
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Причина корректировки прогноза для большинства потребителей звучит не очень приятно: пандемия и самоизоляция никуда не уходят, и это позволяет Sony надеяться, что большее количество людей пожелает скрасить досуг за играми на новой консоли, которая будет представлена до конца года. Даже если с производством такого количества консолей Sony и её партнёры справятся к концу декабря, доставить все заказы вовремя будет проблематично. Морские поставки занимают длительное время, авиационные не только заметно дороже, но и менее доступны из-за сокращения количества авиарейсов на фоне пандемии.
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