К концу этого года Intel рассчитывает представить долгожданные 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP, но сайт Phoronix со ссылкой на полученные от разработчиков данные сообщает, что пока производитель пытается решить проблему излишней медлительности этих процессоров при выходе из энергетических состояний до C1E включительно.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: Intel

реклама

Это приводит к непредсказуемости результатов при замерах производительности систем на базе инженерных образцов Ice Lake. Пока предполагается, что бороться с проблемой можно будет за счёт запрета на переход процессоров в энергосберегающие состояния ниже C1E. Это увеличит потребление электроэнергии, но позволит добиться более прогнозируемого уровня быстродействия.