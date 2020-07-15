Процессоры Intel Ice Lake медленно увеличивают частоты при выходе из энергосберегающего режима
К концу этого года Intel рассчитывает представить долгожданные 10-нм процессоры Xeon семейства Ice Lake-SP, но сайт Phoronix со ссылкой на полученные от разработчиков данные сообщает, что пока производитель пытается решить проблему излишней медлительности этих процессоров при выходе из энергетических состояний до C1E включительно.
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Это приводит к непредсказуемости результатов при замерах производительности систем на базе инженерных образцов Ice Lake. Пока предполагается, что бороться с проблемой можно будет за счёт запрета на переход процессоров в энергосберегающие состояния ниже C1E. Это увеличит потребление электроэнергии, но позволит добиться более прогнозируемого уровня быстродействия.
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