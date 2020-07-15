Опубликован стандарт DDR5
Профильный комитет JEDEC на этой неделе сообщил, что опубликован окончательный вариант стандарта JESD79-5, описывающий память типа DDR5. Ожидается, что первые товарные модули будут работать в режиме DDR5-4800, но верхняя планка традиционно будет значительно завышена производителями оверклокерских модулей.
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Напряжение питания модулей памяти будет снижено до 1,1 В, количество контактов по сравнению с DDR4 не изменится – 288 штук, но иное расположение ключей не позволит ошибочно установить модули памяти в неподходящий разъём. Предельная ёмкость одной микросхемы увеличена до 64 Гбит, что позволит создавать модули объёмом 128 Гбайт в потребительском секторе, а в серверном предел будет увеличен до 2 Тбайт.
Организация доступа к памяти тоже изменится. DDR4 подразумевает использование одной 64-разрядной шины, а DDR5 использует две независимые шины по 32 бит, разрядность которых в случае наличия ECC увеличивается до 40 бит. AMD планирует внедрить поддержку DDR5 для серверной платформы с архитектурой Zen 4, компания Intel выпустит процессоры Sapphire Rapids с поддержкой памяти этого типа памяти к концу следующего года.
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