Cubot X30 представлен официально – 48-Мп пентакамера, до 256 ГБ ПЗУ, стоковая ОС Android 10 и цена от 140 долларов
Компания Cubot после анонса смартфона P40 с Quad-камерой анонсировала модель, оснащённую пятью оптическими модулями. Новинка называется Cubot X30, а продаже она появится по акционной цене 140/170 долларов в зависимости от модификации. Купить смартфон можно будет на AliExpress в конце текущего месяца.
На тыльной стороне Cubot X30 установлена большая прямоугольная площадка в вертикальной ориентации. Она содержит пять объективов и светодиодную вспышку. Венцом камеры выступает 48-мегапиксельный датчик изображения Samsung S5KGM1. Ультраширокоугольная камера имеет разрешение 16 Мп. Также в состав вошли 5-мегапиксельный макромодуль, 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины и матрица ToF на 0,3 Мп.
На лицевой стороне Cubot X30 расположился Full HD+ дисплей с разрешением 1080 х 2310 точек и круглым отверстием под 32-мегапиксельную камеру для селфи. Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма. Лицевой оптический модуль поддерживает технологию распознавания лиц. Доступна новинка покупателям будет в градиентной зелёной, синей и чёрной расцветках корпуса.
Аппаратная платформа Cubot X30 построена вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio P60. Изделие компании MediaTek имеет частоту 2 ГГц и работает в тандеме с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. В зависимости от комплектации встроенный накопитель имеет объём 128 ГБ или 256 ГБ соответственно.
Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мА*ч, а программной оболочкой выступает стоковая версия операционной системы Android 10 с тёмной темой и без каких-либо дополнительных надстроек поверх зелёного робота».
Смартфон оборудован модемной платой для поддержки работы в сетях LTE. Также на борту нашлось место чипу NFC с поддержкой технологии бесконтактных платежей Google Pay. Из прочего стоит отметить адаптеры беспроводной связи Wi-Fi / Bluetooth 4.2, GPS, слот под карту памяти и поддержку работы с двумя SIM-картами формата nano.
27 июля 2020 года стоимость модификации 6/128 ГБ будет снижена до 140 долларов, а цена версии 8/256 ГБ упадёт до 170 долларов. Кроме того, компания даёт возможность всем желающим выиграть 1 из 10 смартфонов Cubot X30. С условиями конкурса можно ознакомиться по этой ссылке.
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