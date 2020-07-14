Как отмечает DigiTimes со ссылкой на генерального директора Acer Джейсона Ченя (Jason Chen), компания не опасается снижения спроса на ноутбуки в текущем полугодии, поскольку производитель пока даже не может в полной мере выполнить все имеющиеся заказы. Более того, работой на этом направлении Acer обеспечен вплоть до следующего года.

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Источник изображения: PCMag

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Специфика деятельности этой компании может заключаться в том, что она выпускает достаточно много так называемых «хромбуков», которые сейчас востребованы образовательным сектором. Если исключить поставки «хромбуков», то картина может оказаться не такой радужной, так что конкуренты Acer могут не разделять оптимизма главы этой компании, если они в меньшей степени завязаны на образовательный рынок.