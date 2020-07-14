Ресурс CNBC присоединяется к череде сообщений деловых изданий о намерениях японской корпорации SoftBank о поиске «стратегических альтернатив» для британского холдинга ARM, которым она владеет с 2016 года. Тогда за активы разработчика процессорных архитектур японский покупатель выложил $32 млрд.

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Если верить свежим слухам, SoftBank наняла консультантов Goldman Sachs либо для подготовки ARM к публичному размещению акций, либо для поиска покупателя на часть или все активы британского разработчика. Стратегическому инвестору, если таковой найдётся, будет сложно пройти согласования с антимонопольными органами, поскольку ранее ARM сохраняла «нейтралитет» по отношению к клиентам, и получение контроля над интеллектуальной собственностью компании одним игроком рынка будет противоречить принципам честной конкуренции. Нельзя исключать, что часть активов ARM или их все купит какой-нибудь инвестиционный фонд.