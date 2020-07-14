Лидирующая на российском рынке смартфонов компания Huawei Technologies отчиталась о финансовых результатах первого полугодия. За первые шесть месяцев текущего года выручка достигла $65 млрд, увеличившись на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале, когда пандемия накрыла КНР, выручка Huawei в годовом сравнении увеличилась всего на 1,4%.

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Источник изображения: Bloomberg

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Теперь, как можно судить по свежей статистике, финансовые показатели Huawei демонстрируют более выраженную положительную динамику. Основную часть выручки по-прежнему формируют потребительские устройства, поэтому американские санкции должны по ним больно ударить после прекращения поставок процессоров HiSilicon. Второй по влиянию на выручку вид бизнеса – телекоммуникационный, на него США тоже давят уже несколько месяцев подряд. Китайскому гиганту удаётся улучшать финансовые показатели даже в таких сложных условиях.