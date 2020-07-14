GALAX расширяет ассортимент предлагаемых материнских плат
Марка GALAX известна нашим постоянным читателям преимущественно своими видеокартами, но она предлагает не только модули памяти и твердотельные накопители, а ещё и материнские платы. Ассортимент моделей пока не так велик, но он уже включает актуальные решения на основе наборов логики AMD X570, B550 или Intel H410.
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В оформлении материнских плат встречаются знакомые любителям видеокарт этой марки акценты, поэтому визуально они будут хорошо сочетаться друг с другом. Основная часть плат GALAX имеет форм-фактор Micro-ATX, но производитель неизменно ориентирует их на любителей компьютерных игр. Платы на основе чипсета Intel H410 обеспечивают поддержку процессоров Comet Lake-S в исполнении LGA 1200. В нашей стране продукция GALAX распространяется под маркой KFA2 из-за юридической коллизии.
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