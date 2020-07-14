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GALAX расширяет ассортимент предлагаемых материнских плат

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Марка GALAX известна нашим постоянным читателям преимущественно своими видеокартами, но она предлагает не только модули памяти и твердотельные накопители, а ещё и материнские платы. Ассортимент моделей пока не так велик, но он уже включает актуальные решения на основе наборов логики AMD X570, B550 или Intel H410.

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Источник изображения: GALAX

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В оформлении материнских плат встречаются знакомые любителям видеокарт этой марки акценты, поэтому визуально они будут хорошо сочетаться друг с другом. Основная часть плат GALAX имеет форм-фактор Micro-ATX, но производитель неизменно ориентирует их на любителей компьютерных игр. Платы на основе чипсета Intel H410 обеспечивают поддержку процессоров Comet Lake-S в исполнении LGA 1200. В нашей стране продукция GALAX распространяется под маркой KFA2 из-за юридической коллизии.

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материнские платы galax kfa2
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Inqizitor
10:59
В смысле, видео можно быстрее перегонять в редакторе как минимум с новыми инструкциями будет.
Процессоры семейства Intel Alder Lake будут первыми CPU, которые принесут архитектуру big.LITTLE в десктопный сегмент
Yuprosto
10:59
Как же вы надоели, дебилы. Научись сначала считать и читать, потом уже пиши. Во-первых 24000р. это 330 баксов, а во-вторых это цена с мамкой и оперативкой.
Ryzen 7 3700X рекордно подешевел - цена в 260$ и бесплатная копия Assassin's Creed Valhalla в подарок
Andre7k
10:56
Интелбои начинают оправдываться, что мол купил процессор в каменном веке еще, и до сих пор тащит, не вижу смысла что то менять..)
Настольные процессоры Intel 10-го поколения продаются в 5 раз хуже AMD Ryzen по данным Mindfactory
Александр Лялин
10:55
Я имел ввиду про новую и с гарантией, а не с avito и как повезет.
Sony PlayStation 4 Slim сильно подешевела – консоль на 1 ТБ c играми God of War, The Last of US, Days Gone и подпиской PS Plus по самой низкой цене на рынке
Сергей Метлев
10:53
Я владелец хонор 20про и скажу одно, нету среди этой модели с 128гб памяти, только 256,вранье эта статья.
Honor 20 Pro с NFC и сервисами Google подешевел на 11 000 рублей – Kirin 980, 128 ГБ памяти и аккумулятор на 4000 мАч по самой низкой цене на рынке
Critic Critic
10:53
Ну так и в 4/4 в играх до сих пор всё в порядке, особенно в разрешениях от QHD и выше.
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Critic Critic
10:52
Почти прошел Kingdom Come на 7600k, вполне играбельно на высоких настройках.
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Critic Critic
10:51
Ну, может у owzod что-то там и долбится куда-то, а у меня и на 4 ядрах 4 потоках 7600K игры и в 20 году упираются в видеокарту 2080 super, а не в процессор...
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Critic Critic
10:49
Чё там куда у вас дропается? У меня проц 4/4, i5 7600K, и ничего не дропается на 2080 super. Фризов нет.
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Дункан Маклауд
10:46
FX это другое. Там модули, разделяющие много чего между собой.
Процессоры семейства Intel Alder Lake будут первыми CPU, которые принесут архитектуру big.LITTLE в десктопный сегмент
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