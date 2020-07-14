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Intel прекратит поставки процессоров семейства Skylake-X Refresh

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Ещё девятого июля вступила в силу программа по прекращению поставок процессоров семейства Skylake-X Refresh, но соответствующее уведомление компания Intel распространила только сейчас. Приём заказов на поставку будет осуществляться до 9 октября текущего года, а последняя партия будет отгружена 9 июля 2021 года.

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Источник изображения: Intel

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Процессоры Skylake-X Refresh были представлены в четвёртом квартале 2018 года. После их ухода из ассортимента изделий Intel единственным актуальным семейством в сегменте HEDT останется Cascade Lake-X. Пусть вас не смущает номинальное присутствие в прайс-листе процессоров Kaby Lake-X, они тоже попали под действие программы по прекращению жизненного цикла.

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Источник изображения: Intel

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Попутно упраздняются некоторые модели Intel Xeon для рабочих станций. Говорит ли такая зачистка прайс-листа о близости анонса процессоров Ice Lake-X, судить не берёмся, поскольку Intel регулярно оптимизирует ассортимент поставляемых моделей.

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intel lga 2066 pcn skylake-x refresh
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