Analog Devices купит Maxim Integrated за $21 млрд
Ресурс CNBC подтвердил утреннюю информацию The Wall Street Journal о намерениях Analog Devices купить Maxim Integrated. Сумма сделки составит почти $21 млрд, что несколько выше капитализации Maxim по состоянию на утро понедельника ($17 млрд).
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Обе компании базируются в США, их специализация – выпуск аналоговых электронных компонентов. По некоторым оценкам, даже после объединения они не смогут составить конкуренцию Texas Instruments по величине выручки, но подобные сделки обычно заключаются ради укрепления рыночных позиций. Капитализация Analog Devices составляет $46 млрд, так что законы природы здесь не нарушены: крупный игрок поглощает более мелкого. Теперь главное, чтобы китайские антимонопольщики не стали вставлять палки в колёса этой сделке из соображений политической конъюнктуры.
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