Китайский рынок смартфонов продолжает демонстрировать отрицательную динамику
Как отмечает Reuters со ссылкой на статистику китайских государственных органов, апрельский подъём спроса на смартфоны в КНР не стал долговременным. Тогда было зафиксировано увеличение спроса на смартфоны на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Китайская торговая сфера в апреле начала оживать после самоизоляции, рынок смартфонов столкнулся с отложенным спросом на новые устройства.
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В мае объёмы продаж смартфонов в Китае сократились в годовом сравнении более чем на 10%, а в июне они продемонстрировали сокращение на 16%. Более того, в последовательном выражении продажи смартфонов в КНР упали на 15%, так что эффект отложенного спроса в апреле носил кратковременный характер. Возможно, теперь покупатели просто замерли в ожидании анонса новых моделей, либо проявляют осторожность в условиях экономической неопределённости.
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