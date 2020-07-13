Qualcomm попытается получить лицензию на поставку процессоров для Huawei
Ожидается, что на фоне неизбежного прекращения производства процессоров HiSilicon силами TSMC тайваньская компания MediaTek попытается увеличить поставки своей продукции для нужд Huawei. Ресурс GizmoChina сообщает со ссылкой на китайские СМИ, что на MediaTek сейчас отказывается давление с целью предотвращения подобного расширения сотрудничества с Huawei.
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С другой стороны, Qualcomm рассчитывает получить право снабжать Huawei своими процессорами, и соответствующая лицензия якобы может быть выдана американской компании уже на этой неделе. С учётом тех усилий, которые американские власти предпринимают для вытеснения Huawei с мирового рынка, это выглядело бы странно. Возможно, запрос Qualcomm так и не будет удовлетворён компетентными органами США, либо решение вопроса будет всеми силами затягиваться.
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