Apple увеличила поставки ноутбуков на 20% в последовательном сравнении
В календаре Apple уже завершился третий квартал 2020 фискального года, компания скоро должна выступить с отчётом, а ресурс DigiTimes со ссылкой на традиционные источники сообщает, что к концу квартала существенно увеличились объёмы поставок ноутбуков семейства MacBook Pro.
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В совокупности, по итогам минувшего квартала, объёмы поставок ноутбуков MacBook всех моделей увеличились в среднем на 20%. Для Apple это не совсем типичная динамика, наверняка положительное влияние на спрос оказала самоизоляция и потребность в аппаратных средствах для удалённой работе.
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