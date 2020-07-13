В календаре Apple уже завершился третий квартал 2020 фискального года, компания скоро должна выступить с отчётом, а ресурс DigiTimes со ссылкой на традиционные источники сообщает, что к концу квартала существенно увеличились объёмы поставок ноутбуков семейства MacBook Pro.

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Источник изображения: Apple

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В совокупности, по итогам минувшего квартала, объёмы поставок ноутбуков MacBook всех моделей увеличились в среднем на 20%. Для Apple это не совсем типичная динамика, наверняка положительное влияние на спрос оказала самоизоляция и потребность в аппаратных средствах для удалённой работе.