Blackview BV6300 Pro подешевел на 70 долларов – Quad-камера, 16-Мп сенсор Samsung, Android 10 и 12-нм чип Helio P70
Много лет защищённые смартфоны не могли похвастаться камерами. В последнее время всё изменилось, и производители умных телефонов начали уделять внимание в том числе фото- и видеовозможностям. Одна из последних защищённых моделей с неплохой камерой – Blackview BV6300 Pro. Смартфон упал в цене на 70 долларов в рамках специального предложения.
В Blackview BV6300 Pro установлен 16-мегапиксельный датчик изображения производства компании Samsung. Он применяется в главном модуле основной камеры. Помимо него смартфон также получит ещё три модуля, включая ультраширокоугольную камеру с углом обзора 120 градусов. Она прекрасно подходит для съёмки пейзажей и архитектуры.
Смартфон поддерживает макросъёмку, расширенный динамический диапазон и съёмку в ночном режиме. Китайский производитель при этом даже успевает сравнить его с цифровыми зеркальными фотоаппаратами стоимостью 1199 долларов.
Blackview BV6300 Pro отличается прочным корпусом, поэтому модель не боится падений с высоты человеческого роста. Производителем обеспечена защита по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Устройство переживёт попадание под воду и может работать при экстремально низких/высоких температурах. Толщина корпуса составляет 11,6 мм, а масса – 230 граммов.
Смартфон оборудован 12-нанометровой однокристальной платформой Helio P70. Мобильный процессор производства тайваньского чипмейкера MediaTek работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный флэш-накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ информации, но небольшая часть отводится под операционную систему Android 10.
Стоимость Blackview BV6300 Pro составляет 270 долларов. Однако с 13 по 15 июля 2020 на официально сайте китайской компании смартфон можно купить со скидкой 70 долларов. Таким образом, модель обойдётся в 200 долларов.
Купить Blackview BV6300 Pro
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