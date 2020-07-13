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Blackview BV6300 Pro подешевел на 70 долларов – Quad-камера, 16-Мп сенсор Samsung, Android 10 и 12-нм чип Helio P70

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Много лет защищённые смартфоны не могли похвастаться камерами. В последнее время всё изменилось, и производители умных телефонов начали уделять внимание в том числе фото- и видеовозможностям. Одна из последних защищённых моделей с неплохой камерой – Blackview BV6300 Pro. Смартфон упал в цене на 70 долларов в рамках специального предложения.



В Blackview BV6300 Pro установлен 16-мегапиксельный датчик изображения производства компании Samsung. Он применяется в главном модуле основной камеры. Помимо него смартфон также получит ещё три модуля, включая ультраширокоугольную камеру с углом обзора 120 градусов. Она прекрасно подходит для съёмки пейзажей и архитектуры.



Смартфон поддерживает макросъёмку, расширенный динамический диапазон и съёмку в ночном режиме. Китайский производитель при этом даже успевает сравнить его с цифровыми зеркальными фотоаппаратами стоимостью 1199 долларов.

Blackview BV6300 Pro отличается прочным корпусом, поэтому модель не боится падений с высоты человеческого роста. Производителем обеспечена защита по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Устройство переживёт попадание под воду и может работать при экстремально низких/высоких температурах. Толщина корпуса составляет 11,6 мм, а масса – 230 граммов.



Смартфон оборудован 12-нанометровой однокристальной платформой Helio P70. Мобильный процессор производства тайваньского чипмейкера MediaTek работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный флэш-накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ информации, но небольшая часть отводится под операционную систему Android 10.



Стоимость Blackview BV6300 Pro составляет 270 долларов. Однако с 13 по 15 июля 2020 на официально сайте китайской компании смартфон можно купить со скидкой 70 долларов. Таким образом, модель обойдётся в 200 долларов.

Купить Blackview BV6300 Pro

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Blackview BV6300 Pro подешевел на 70 долларов – Quad-камера, 16-Мп сенсор Samsung, Android 10 и 12-нм чип Helio P70
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Чушь какую-то несешь.Смотрел несколько безродных китайцев (включительно тех,которые идут вместе с корпусом):у всех стоит разъем.
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Олег Власов
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Такая вот тяжёлая жизнь у игроделов,хочешь не хочешь,но нужно убивать и насиловать на корпоративах,что-бы лучше вживаться в роль.
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