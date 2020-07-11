Шведский оверклокер Pulse88 уже не первый день экспериментирует с разгоном видеокарты Radeon VII – достаточно редкого гостя не только на прилавках, но и в статистике разгона. Последнее свойство в какой-то степени упрощает задачу улучшения этой статистики, поэтому в описании на страницах HWBot шведский энтузиаст упоминает жидкостное охлаждение графического процессора, пусть и при температуре жидкости ниже комнатной.

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Источник изображения: HWBot, Pulse88

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Частоты Radeon VII удалось поднять до 2240/1150 МГц, память типа HBM2 традиционно демонстрирует высокую сопротивляемость разгону. Центральный процессор Intel Core i9-9900KS разгонялся при помощи системы фазового перехода каскадного типа, которая демонстрируется на иллюстрации. Частоту процессора удалось поднять до 6160 МГц с сохранением активности всех восьми ядер и шестнадцати потоков.

В тесте 3DMark Fire Strike система набрала 31 458 баллов, в тесте 3DMark Fire Strike Extreme был получен результат 16 204 балла, в тесте 3DMark Fire Strike Ultra - 8741 балл. Все они являются лучшими в модельном зачёте Radeon VII.