Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат конструктивное исполнение LGA 1700, а также гибридную компоновку, объединяющую на одной подложке до восьми ядер с архитектурой Gracemont и до восьми ядер с архитектурой Golden Cove. Первые будут отвечать за энергетическую эффективность, вторые – за производительность. Таким образом, обкатав такие компоновочные решения ещё на предшествующих Rocket Lake-S, к 2022 году Intel окончательно простится с традиционной компоновкой процессоров в настольном сегменте.

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Ресурс Phoronix обнаружил упоминания о поддерживаемых процессорами Sapphire Rapids и Alder Lake-S наборах команд в обновлении компилятора GCC для Linux.

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Источник изображения: Intel

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В случае с Alder Lake-S отсутствует упоминание о расширениях AVX-512, что косвенным образом указывает на сочетание двух разных процессорных архитектур, которые просто не смогли «поделить» этот набор команд. Компилятор с поддержкой Sapphire Rapids и Alder Lake-S будет готов к началу 2021 года, но это не значит, что соответствующие процессоры Intel сразу выйдут на рынок. Оба семейства процессоров будут выпускаться по 10-нм технологии, Alder Lake-S вообще рискует стать первым «чистокровным» семейством 10-нм процессоров Intel в настольном сегменте.