Британским операторам связи потребуется до пяти лет на уход от использования оборудования Huawei
Власти Великобритании первоначально разрешили операторам связи на территории Соединённого Королевства сократить долю оборудования Huawei в своих сетях до 35% к 2023 году, но растущая антикитайская риторика увеличивает шансы того, что этот поставщик будет полностью изгнан с местного рынка. Как отмечает CNBC, сейчас сети компании BT на две трети зависят от оборудования Huawei, у Vodafone этот показатель не превышает одной трети.
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Представители Vodafone заявили, что если компании придётся избавиться от оборудования Huawei в своих сетях полностью за три года, то пользователям это грозит регулярными перебоями в работе систем связи продолжительностью до двух дней подряд, а сам оператор связи вынужден будет нести расходы в миллиарды фунтов стерлингов.
BT добавляет, что уложиться в трёхлетний сроки нереально даже с точки зрения логистики, и оба оператора готовы настаивать, чтобы переходный период был не короче пяти лет. Huawei в Великобритании достаточно далеко продвинулась в формировании инфраструктуры сетей 5G, и введение санкций не только отбросит страну в развитии, как утверждают представители компании, но и усилят так называемое «цифровое неравенство».
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