В июне выручка TSMC достигла рекордной величины
Консолидированная отчётность TSMC за второй квартал ещё не готова, но данные по всем трём месяцам, входящим в его состав, уже имеются на сайте компании. В июне выручка TSMC выросла в годовом сравнении на 40,8%, достигнув рекордных $4,1 млрд. Квартальная выручка компании выросла в годовом сравнении на 29%, увеличившись до $10,54 млрд и превзойдя ожидания аналитиков.
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Принято считать, что поддержку TSMC во втором квартале оказывали заказы, связанные с серверным сегментом, поскольку спрос на компоненты для организации удалённой работы был очень высоким. Стабильным оставался и спрос на ноутбуки, да и производители смартфонов могли начать подготовку к анонсу новых моделей во втором полугодии. В мае Huawei ещё сохраняла возможность «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», поскольку с середины месяца TSMC прекратила принимать от китайского клиента новые заказы из-за введённых США ограничений. Высвободившиеся квоты в дальнейшем будут перераспределены между другими клиентами TSMC, поэтому потеря Huawei для тайваньского контрактного производителя не окажется невосполнимой.
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