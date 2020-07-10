Консолидированная отчётность TSMC за второй квартал ещё не готова, но данные по всем трём месяцам, входящим в его состав, уже имеются на сайте компании. В июне выручка TSMC выросла в годовом сравнении на 40,8%, достигнув рекордных $4,1 млрд. Квартальная выручка компании выросла в годовом сравнении на 29%, увеличившись до $10,54 млрд и превзойдя ожидания аналитиков.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Источник изображения: TSMC

реклама

Принято считать, что поддержку TSMC во втором квартале оказывали заказы, связанные с серверным сегментом, поскольку спрос на компоненты для организации удалённой работы был очень высоким. Стабильным оставался и спрос на ноутбуки, да и производители смартфонов могли начать подготовку к анонсу новых моделей во втором полугодии. В мае Huawei ещё сохраняла возможность «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», поскольку с середины месяца TSMC прекратила принимать от китайского клиента новые заказы из-за введённых США ограничений. Высвободившиеся квоты в дальнейшем будут перераспределены между другими клиентами TSMC, поэтому потеря Huawei для тайваньского контрактного производителя не окажется невосполнимой.