В серии AMD Ryzen Threadripper PRO не будет свободного множителя
На канале Moore’s Law Is Dead уже появилось видео, обсуждающее не только свежие новости о необычном сочетании количества ядер и потоков у процессоров Intel Rocket Lake, но и предстоящий анонс процессоров Ryzen Threadripper PRO, который может состояться уже на следующей неделе. Единственное, о чём предупреждает данный источник – точных сведений о сроках анонса не поступало, но ранее AMD рассчитывала представить данные процессоры ещё в первом полугодии.
реклама
реклама
Чипсет AMD TRX80 с поддержкой восьмиканальной памяти настойчиво упоминается в качестве компаньона процессоров Ryzen Threadripper PRO. На каждый канал памяти будет приходиться не более одного модуля DIMM, так что с EPYC в полной мере такая конфигурация тягаться не сможет. Исключат из серии PRO и модели процессоров со свободным множителем, поскольку суровым профессионалам разгон может быть не интересен. Зато модель Ryzen Threadripper с 12 ядрами и разумной ценой им будет предложена. Всего в семействе будет четыре процессора – с 12, 16, 32 и 64 ядрами соответственно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила