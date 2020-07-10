На канале Moore’s Law Is Dead уже появилось видео, обсуждающее не только свежие новости о необычном сочетании количества ядер и потоков у процессоров Intel Rocket Lake, но и предстоящий анонс процессоров Ryzen Threadripper PRO, который может состояться уже на следующей неделе. Единственное, о чём предупреждает данный источник – точных сведений о сроках анонса не поступало, но ранее AMD рассчитывала представить данные процессоры ещё в первом полугодии.

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Источник изображения: YouTube, Moore’s Law Is Dead

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Чипсет AMD TRX80 с поддержкой восьмиканальной памяти настойчиво упоминается в качестве компаньона процессоров Ryzen Threadripper PRO. На каждый канал памяти будет приходиться не более одного модуля DIMM, так что с EPYC в полной мере такая конфигурация тягаться не сможет. Исключат из серии PRO и модели процессоров со свободным множителем, поскольку суровым профессионалам разгон может быть не интересен. Зато модель Ryzen Threadripper с 12 ядрами и разумной ценой им будет предложена. Всего в семействе будет четыре процессора – с 12, 16, 32 и 64 ядрами соответственно.