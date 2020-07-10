Американский оверклокер Splave в последние дни явно ударился в ретроразгон, проводя смелые эксперименты над старыми видеокартами. В случае с GeForce 8800 GTS с 320 Мбайт памяти, если верить лаконичному комментарию к записи на HWBot, дело дошло до замены конденсаторов в подсистеме питания.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Графический процессор охлаждался жидким азотом, его частоту удалось повысить более чем в два раза относительно номинальной. GeForce 8800 GTS разогналась до 1080/2592/2376 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Центральный процессор Intel Core i9-10900K при помощи водоблока сохранял активность всех десяти ядер на частоте 5.3 ГГц, но количество активных потоков было уменьшено с двадцати до шестнадцати. В тесте 3DMark Vantage Performance система указанной конфигурации набрала 11 819 баллов. Это лучший результат для видеокарты GeForce 8800 GTS с 320 Мбайт памяти типа GDDR3.