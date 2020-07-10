Упоминание о семействе процессоров Comet Lake Refresh в предыдущем материале наталкивает на мысль о том, что Intel оставляет пути отступления на случай задержки с выходом процессоров Rocket Lake-S. С другой стороны, выдержка из презентации одного из производителей телекоммуникационных решений указывает на возможность появления профильных продуктов на основе процессоров Rocket Lake уже в текущем квартале.

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Насколько информация актуальна, судить сложно. Судя по иллюстрации, системы на основе Rocket Lake появятся ближе к началу осени. Как это соотносится с планами Intel в потребительском секторе, пока определить затруднительно. Ранее считалось, что процессоры Rocket Lake-S дебютируют ближе к началу следующего года.