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GeForce GTX 780 на частотах 1766/7400 МГц обновила пару рекордов

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Американский энтузиаст Splave продолжает объединять зрелые видеокарты с новым процессором Intel Core i9-10900K в серии экспериментов с экстремальным разгоном. Добравшись до GeForce GTX 780, он не стал довольствоваться штатными возможностями видеокарты, а воспользовался устройством EVC2, разработанным известным шведским оверклокером Elmor.

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Источник изображения: Elmor

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Данное устройство расширяет возможности управления напряжением, что в случае с GeForce GTX 780 позволило разогнать видеокарту до 1766/7400 МГц под жидким азотом. Центральный процессор Core i9-10900K довольствовался водоблоком, он смог разогнаться до 5.3 ГГц при десяти активных ядрах и шестнадцати потоках. В последнем случае нет опечатки, процессоры Comet Lake-S имеют возможность выборочного отключения потоков. В тесте 3DMark11 Performance указанная система набрала 22 476 баллов, став лучшей в модельном зачёте GeForce GTX 780.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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В тесте 3DMark Vantage Performance был получен результат 79 457 баллов, что также является лучшим достижением в модельном зачёте.

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Теги

nvidia экстремальный разгон 3dmark11 geforce gtx 780 core i9-10900k
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