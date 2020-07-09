GeForce GTX 780 на частотах 1766/7400 МГц обновила пару рекордов
Американский энтузиаст Splave продолжает объединять зрелые видеокарты с новым процессором Intel Core i9-10900K в серии экспериментов с экстремальным разгоном. Добравшись до GeForce GTX 780, он не стал довольствоваться штатными возможностями видеокарты, а воспользовался устройством EVC2, разработанным известным шведским оверклокером Elmor.
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Данное устройство расширяет возможности управления напряжением, что в случае с GeForce GTX 780 позволило разогнать видеокарту до 1766/7400 МГц под жидким азотом. Центральный процессор Core i9-10900K довольствовался водоблоком, он смог разогнаться до 5.3 ГГц при десяти активных ядрах и шестнадцати потоках. В последнем случае нет опечатки, процессоры Comet Lake-S имеют возможность выборочного отключения потоков. В тесте 3DMark11 Performance указанная система набрала 22 476 баллов, став лучшей в модельном зачёте GeForce GTX 780.
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В тесте 3DMark Vantage Performance был получен результат 79 457 баллов, что также является лучшим достижением в модельном зачёте.
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