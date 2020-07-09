NVIDIA обошла прочие американские компании полупроводникового сектора по стоимости активов
Как ожидается, уже по итогам текущего квартала, который в календаре NVIDIA завершится к августу, выручка компании на серверном направлении превысит денежные поступления от реализации игровых решений. Подобный прогресс не остаётся без внимания инвесторов, и на этой неделе NVIDIA впервые в истории обошла Intel по величине капитализации. Если все акции последней стоят $248 млрд, то активы NVIDIA оцениваются рынком в $251 млрд.
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Для Intel это не первое поражение подобного рода. Ещё в начале века она уступала Texas Instruments по величине капитализации, в первой половине текущего десятилетия её несколько раз обгоняла Qualcomm. Достижение нового рубежа делает NVIDIA самым дорогим разработчиком полупроводниковых изделий в США, а в мировом рейтинге она занимает третье место, уступая только Samsung Electronics и TSMC. Последняя хоть и не разрабатывает процессоры, но выпускает их по заказу сторонних компаний, что формально позволяет возглавлять рейтинг.
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