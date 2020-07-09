Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В этом году поддержку рынку ноутбуков окажет японский образовательный сектор

+
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Инициативу OLPC (One Laptop Per Child) принято считать некоммерческой, она подразумевает снабжение каждого школьника ноутбуком для оптимизации образовательного процесса. Попытки снизить себестоимость подобных устройств способствовали появлению довольно интересных технических решений, да и так называемые «нетбуки» в пиковый период своей популярности удовлетворению спроса со стороны образовательного сектора успешно способствовали, позже уступив место так называемым «хромбукам».

реклама

Вслед за производителями аккумуляторных батарей своими прогнозами по развитию ситуации на рынке ноутбуков поделились и производители дисплеев для ноутбуков, как отмечает сайт DigiTimes. В третьем квартале предпосылок для снижения спроса не наблюдается. Единственное ожидаемое структурное изменение – это переход основной массы заказов из корпоративного сектора в потребительский.

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Источник изображения: Free Images

реклама

Существенную поддержку рынку окажет решение японских властей ускорить реализацию программы GIGA School, которая подразумевает снабжение всех японских школьников персональными ноутбуками. Ранее достижение этой цели было запланировано на конец 2023 года, но пандемия подстегнула процесс, и теперь к концу текущего года Японии потребуется более 10 млн ноутбуков для образовательного сектора. За весь прошлый год в стране было продано не более 9,73 млн ноутбуков, так что заказы на поставку в этом году будут стабильными.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика ноутбуки япония
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В этом году поддержку рынку ноутбуков окажет японский образовательный сектор
+
После выхода Matisse Refresh обычные процессоры Ryzen 3000 официально дешеветь не будут
5
Основные факты об интерфейсе Thunderbolt 4 в одной таблице
+
AMD перечислила качества Ryzen 3000XT, которые помогут продать их за 60 секунд
14
Обновление BIOS для плат Gigabyte исправляет уязвимость гибридных процессоров AMD
+
Характеристики игровых видеокарт NVIDIA Ampere в немецком изложении
4

Интересные материалы

В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 21
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 97
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 118
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 148

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
21
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
148
Как не ошибиться при выборе материнской платы, или дорогие платы не нужны большинству пользователей
123
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
28
Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть вторая, от GeForce 9600 GSO до Titan RTX
11
VRbox - дешёвая альтернатива или игрушка на пару вечеров
13
Миниобзор на модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFS832A
10
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре World War Z (релизная версия) - тест с 5 видеокартами
7
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Григорий Мацнев
09:10
Актуальная версия MIUI 12 вышла на 33 смартфона Xiaomi
Григорий Мацнев
09:09
Здравствуйте. Являюсь обладателем mi9. Уже получил "стабильную" версию по воздуху. Что могу сказать? Что это?! Полноэкранные приложения (все, кроме системных) имеют черную полосу в пикселей 30 снизу. ...
Актуальная версия MIUI 12 вышла на 33 смартфона Xiaomi
Jack Reacher
09:07
Пошли методички по впариванию Matisse Refresh , не удивительно учитывая какими процессоры получились-тут и методички не помогут
AMD перечислила качества Ryzen 3000XT, которые помогут продать их за 60 секунд
Алексей Акимов
09:03
А , кому нужна китайская версия? Тем более нет русского языка.
Актуальная версия MIUI 12 вышла на 33 смартфона Xiaomi
DarkShaman
09:03
>> я постараюсь более объективно взвесить аргументы (Мечтательно) Вот если бы были названы хотя бы пара игр которые действительно требуют более 16ГБ ОЗУ... Хотя о чем это я. "Волшебные" картинки рега...
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
Иван Иванович
09:00
если бы заводилось с бустом на таком напряжении-у некоторых и 4300 на постоянку с 1.2 ...не все камни одинаково полезны(с)
Как не ошибиться при выборе материнской платы, или дорогие платы не нужны большинству пользователей
immortal3000
08:57
Вы компом вообще пользуетесь? Откройте, да хотя бы gmail, и гляньте сколько скушает оперативы всего одна вкладка в браузере
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
Alexey Marchenko
08:56
Совершенно не интересует обновление. У меня на андроид 9 и EMUI 9.1 работает всё великолепно и без единого лага и тормозов от слова ВОВСЕ. Honor Play стабилен и в обнтве не нуждается. Батарея, камера...
HUAWEI существенно пересмотрела список смартфонов, которые получат EMUI 11 на Android 11 в 2021 году
Kopcheniy
08:54
Первый вопрос был больше адресован в сторону продавцов, которые так и держат цены на старички.
После выхода Matisse Refresh обычные процессоры Ryzen 3000 официально дешеветь не будут
Стефанов Виктор
08:53
"Сарказм"
После выхода Matisse Refresh обычные процессоры Ryzen 3000 официально дешеветь не будут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем