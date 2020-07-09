Инициативу OLPC (One Laptop Per Child) принято считать некоммерческой, она подразумевает снабжение каждого школьника ноутбуком для оптимизации образовательного процесса. Попытки снизить себестоимость подобных устройств способствовали появлению довольно интересных технических решений, да и так называемые «нетбуки» в пиковый период своей популярности удовлетворению спроса со стороны образовательного сектора успешно способствовали, позже уступив место так называемым «хромбукам».

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Вслед за производителями аккумуляторных батарей своими прогнозами по развитию ситуации на рынке ноутбуков поделились и производители дисплеев для ноутбуков, как отмечает сайт DigiTimes. В третьем квартале предпосылок для снижения спроса не наблюдается. Единственное ожидаемое структурное изменение – это переход основной массы заказов из корпоративного сектора в потребительский.

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Источник изображения: Free Images

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Существенную поддержку рынку окажет решение японских властей ускорить реализацию программы GIGA School, которая подразумевает снабжение всех японских школьников персональными ноутбуками. Ранее достижение этой цели было запланировано на конец 2023 года, но пандемия подстегнула процесс, и теперь к концу текущего года Японии потребуется более 10 млн ноутбуков для образовательного сектора. За весь прошлый год в стране было продано не более 9,73 млн ноутбуков, так что заказы на поставку в этом году будут стабильными.