AMD перечислила качества Ryzen 3000XT, которые помогут продать их за 60 секунд
В служебном разделе сайта AMD для партнёров уже появились традиционные методические пособия для продавцов, которые перечисляют качества процессоров серии Ryzen 3000XT (Matisse Refresh), рекомендуемые для упоминания при убеждении покупателей. Сгруппированы они в уже привычном блоке «продать за 60 секунд».
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Ядра новых процессоров, по словам AMD, способны дольше оставаться на максимальных частотах под нагрузкой, максимальная частота двух старших процессоров серии увеличена до 4.7 ГГц. Эти процессоры обладают самыми быстрыми ядрами в настольном сегменте, как утверждает производитель. Ryzen 9 3900XT предлагает самое высокое однопоточное быстродействие среди массовых настольных моделей. При этом он на 40% обходит Intel Core i9-9900K по энергетической эффективности.
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Таблица с данными относительного конкурентного позиционирования сразу упоминает процессоры Intel Comet Lake-S, привычного для таких материалов отставания во времени нет.
Последняя таблица позволяет понять, что Ryzen 9 3900XT для потоковой трансляции игр годится, а вот в случае с Ryzen 7 3800XT могут быть нюансы. Не так однозначно и применение процессора этой модели для создания цифрового контента, по мнению AMD.
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