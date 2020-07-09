Менее месяца назад была обнаружена уязвимость, получившая название SMM Callout, которая позволяла злоумышленнику осуществлять манипуляции с архитектурой AGESA с целью запуска произвольного кода незаметно для операционной системы. Как выяснила компания AMD, этой уязвимости были подвержены системы с UEFI на базе гибридных процессоров, выпущенных в период с 2016 по 2019 годы. Исправления микрокода были направлены производителям материнских плат до конца июня.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Источник изображения: Gigabyte Technology

реклама

Компания Gigabyte Technology спешит заявить, что уязвимость данного типа уже устранена бета-версиями обновлений BIOS для материнских плат на основе чипсетов AMD X570 и B550, а к середине этого месяца они появятся для плат на базе наборов логики AMD X470, B450, X370, B350 и A320. Финальные версии BIOS будут доступны к концу месяца, кроме плат на базе X570 и B550, которые получат их уже на следующей неделе. Заодно Gigabyte внедрила поддержку недавно представленных процессоров Ryzen 3000XT (Matisse Refresh).