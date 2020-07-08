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Графический процессор NVIDIA GA102 способен разместить более 6000 ядер CUDA на 627 кв.мм

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Гадать о характеристиках графических процессоров NVIDIA семейства Ampere сейчас чрезвычайно выгодно, этим не брезгует даже привыкший опираться на проверенную информацию немецкий сайт Igor’s LAB. Используя информацию известного блогера Kopite7kimi об использовании 8-нм технологии Samsung для производства графического процессора GA102, источник формирует собственный «фоторобот» этого игрового решения NVIDIA.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Кристалл GA102, по мнению автора публикации, на площади около 627 кв.мм способен разместить более 6000 ядер CUDA, если их «транзисторный бюджет» и взаимная компоновка не особо изменились со времён Turing. В принципе, ранние слухи уже сообщали о том, что количество ядер CUDA у игровых представителей семейства Ampere превысит 5000 штук, поэтому прогнозы немецкого источника этому не противоречат. Нельзя исключать, что и схему питания отдельных блоков графического процессора NVIDIA в семействе Ampere пересмотрит с целью оптимизации нагрузки.

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