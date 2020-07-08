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После реструктуризации Arm сосредоточится на главном

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Британский холдинг Arm на этой неделе объявил о намерениях передать под контроль материнской корпорации SoftBank направления бизнеса, связанные с программным обеспечением и услугами для сегмента «интернета вещей». Условия сделки не разглашаются, но после всех необходимых согласований она должна быть завершена к концу сентября.

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Источник изображения: Arm

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Напомним, что SoftBank с 2016 года является владельцем Arm. Теперь часть бизнеса в сегменте «интернета вещей» станет заботой SoftBank и связанных с ней структур. Британский холдинг оставит за собой разработку процессоров для данного сегмента, партнёрам будут доверены лишь второстепенные операции, но долговременное сотрудничество продолжится в любом случае. Основные ресурсы Arm сосредоточит на разработке процессорных архитектур широкого спектра применения.

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