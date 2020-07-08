Специалисты Bank of America пришли к закономерному выводу, что осенний дебют игровых консолей на основе компонентов AMD нового поколения подтолкнёт к обновлению и владельцев дискретных видеокарт NVIDIA. Используя статистику Steam, авторы аналитической записки приходят к выводу, что только 9% пользователей сервиса обладают графическими процессорами, способными тягаться с игровыми консолями нового поколения.

реклама

анонсы и реклама <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Источник изображения: Twitter, NVIDIA

реклама

Если говорить об аудитории NVIDIA, то её стремление приобрести после выхода новых консолей более производительные видеокарты выльется не только в росте средней цены реализации, но и увеличению выручки компании на 16% по сравнению с первой половиной года. Не все будут приобретать именно 7-нм графические решения поколения Ampere, кто-то предпочтёт ограничиться более доступными Turing. Подобные ожидания позволяют экспертам Bank of America поднять прогноз по курсу акций NVIDIA с $420 до $460.