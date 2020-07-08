Во втором полугодии объёмы продаж игровых решений NVIDIA вырастут на 16%
Специалисты Bank of America пришли к закономерному выводу, что осенний дебют игровых консолей на основе компонентов AMD нового поколения подтолкнёт к обновлению и владельцев дискретных видеокарт NVIDIA. Используя статистику Steam, авторы аналитической записки приходят к выводу, что только 9% пользователей сервиса обладают графическими процессорами, способными тягаться с игровыми консолями нового поколения.
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Если говорить об аудитории NVIDIA, то её стремление приобрести после выхода новых консолей более производительные видеокарты выльется не только в росте средней цены реализации, но и увеличению выручки компании на 16% по сравнению с первой половиной года. Не все будут приобретать именно 7-нм графические решения поколения Ampere, кто-то предпочтёт ограничиться более доступными Turing. Подобные ожидания позволяют экспертам Bank of America поднять прогноз по курсу акций NVIDIA с $420 до $460.
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